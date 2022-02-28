Прокуратура заинтересовалась рухнувшим козырьком жилого дома в райцентре Карелии

Прокуратура проверила управляющую компанию, на территории которой обрушился козырек в жилом доме, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Кемского района в связи с обрушением козырька жилого дома проверила деятельность управляющей компании. Выяснилось, что организация несвоевременно очищала кровлю здания от снега.

В адрес директора управляющей компании прокурор внес представление об устранении нарушений.

Кроме того, прокуратура предостерегла руководителей еще четырех управляющих компаний района о недопустимости нарушений при уборке территории, напомнив им, что за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее в Кеми рухнул козырек над подъездом в многоквартирном доме — под завалами оказалась детская коляска.