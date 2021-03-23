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Прокуратура запустила дрон для проверки качества уборки снега с крыш домов в Петрозаводске

Новости. Общество
15:15, 24 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Прокуратура Петрозаводска проверила, как убирают от снега и наледи кровли многоквартирных домов и административных зданий.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, проверке подверглись дома и здания, которые имеют скатные крыши. В рейдах участвовали сотрудники МЧС. При проверках использовались дроны, которые зафиксировали многочисленные факты скопления на кровлях снега с наледью, в том числе факты нависания снежных масс с козырьков домов, что является нарушением требований жилищного законодательства.

Прокуратура города внесла в адрес руководителей управляющих организаций и других хозяйствующих субъектов более 20 представлений об устранении нарушений федерального законодательства.

Данная информация направлена в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. 

Вопросы фактического устранения выявленных нарушений находятся на контроле петрозаводской прокуратуры.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-24 15:57:33
Неужели? Так поздно дронить, однако :) Надо было дроны запускать до того, как мэру удовлетворительно поставят. А теперь то что? Всем ставлю НЕУД!!!
врунофф
2021-03-24 15:20:25
Из окна видно, что к вечеру все растает. Останется только на ржавых гаражах и курятниках. Но эти объекты им неинтересны.
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