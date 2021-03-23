Прокуратура запустила дрон для проверки качества уборки снега с крыш домов в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска проверила, как убирают от снега и наледи кровли многоквартирных домов и административных зданий.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, проверке подверглись дома и здания, которые имеют скатные крыши. В рейдах участвовали сотрудники МЧС. При проверках использовались дроны, которые зафиксировали многочисленные факты скопления на кровлях снега с наледью, в том числе факты нависания снежных масс с козырьков домов, что является нарушением требований жилищного законодательства.

Прокуратура города внесла в адрес руководителей управляющих организаций и других хозяйствующих субъектов более 20 представлений об устранении нарушений федерального законодательства.

Данная информация направлена в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Вопросы фактического устранения выявленных нарушений находятся на контроле петрозаводской прокуратуры.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой в Петрозаводске.