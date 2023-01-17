Прокуратуру Карелии заинтересовал пожар, который унес жизни трех человек

В Сегеже прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели женщины и двух мужчин в гаражном боксе.

Напомним, 21 февраля в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного вблизи дома № 39 по ул. Спиридонова в Сегеже, произошел пожар. На полу гаража следователи нашли тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1974 года рождения.

По сообщению прокуратуры региона, на место происшествия с целью координации действий уполномоченных органов выезжал прокурор Сегежского района Виктор Тимошенко. В ходе осмотра бокса на потолке, верхней части стен и предметов обстановки обнаружены следы копоти и воздействия высокой температуры, салон находившегося внутри автомобиля ВАЗ-2107 частично выгорел, на полу транспортного средства обнаружен остов электрического прибора, подключенного к электрической сети. Предположительно, в боксе произошло воспламенение электрического прибора, в результате которого произошло отравление находившихся в помещении людей продуктами горения. Личности погибших установлены, все из них являются жителями Сегежи.

Ранее сообщалось, сотрудники Следкома республики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.