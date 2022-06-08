Прокурор требует убрать семь свалок на территории одного кладбища на севере Карелии

Жители Сегежского района пожаловались в прокуратуру на местные власти, которые не следят за порядком на территории кладбища.

Прокуратура провела проверку по обращению сегежан, жалующихся на состояние местного кладбища. При обследовании земельных участков, находящихся вблизи мест захоронения, было выявлено семь свалок. Все несанкционированные места размещения отходов не имеют собственников, их ликвидация возлагается на органы местного самоуправления, рассказали в прокуратуре Карелии.

Однако муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на момент поступления обращения заключен не был.

Прокурор Сегежского района подал исковое заявление в суд, который поддержал его требования ликвидировать все несанкционированные свалки. Обязанность на уборке свалок возложена на орган местного самоуправления.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре Сегежского района.

Ранее сообщалось, кладбище стиральных машин обнаружили в райцентре Карелии.