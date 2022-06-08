890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Таможенники в Финляндии запрещают вывозить из России любое количество бензина в канистрах
17.06.2022 16:10

Прокурор требует убрать семь свалок на территории одного кладбища на севере Карелии

Новости. Общество
08:50, 18 Июня 2022
фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Новости партнеров

Жители Сегежского района пожаловались в прокуратуру на местные власти, которые не следят за порядком на территории кладбища.

Прокуратура провела проверку по обращению сегежан, жалующихся на состояние местного кладбища. При обследовании земельных участков, находящихся вблизи мест захоронения, было выявлено семь свалок. Все несанкционированные места размещения отходов не имеют собственников, их ликвидация возлагается на органы местного самоуправления, рассказали в прокуратуре Карелии.

Однако муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на момент поступления обращения заключен не был.

Прокурор Сегежского района подал исковое заявление в суд, который поддержал его требования ликвидировать все несанкционированные свалки. Обязанность на уборке свалок возложена на орган местного самоуправления.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре Сегежского района.

Ранее сообщалось, кладбище стиральных машин обнаружили в райцентре Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2022, 06:40
Житель Карелии получил штраф за незаконное проживание на острове в Ладожском озере
14.06.2022, 16:47
Скандальное дело фермера Карелии Ираиды Шалак дошло до суда
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
12.06.2022, 11:06
Два выпускника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов
13.06.2022, 08:47
Легендарная яхта пришвартовалась в Петрозаводске (ФОТО)
15.06.2022, 13:43
Синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии на выходных

Аналитика

17.06.2022 09:06
Тема недели
«Мы обычные люди среднего достатка»
В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
Великое переселение
15.06.2022 16:34
Петрозаводский университет приостановил обмен студентами с «недружественными странами»
15.06.2022 15:39
Вандалы могут спать спокойно
14.06.2022 15:19
Как отказ от Болонской системы может повлиять на высшее образование в Карелии
10.06.2022 13:41
Вся аналитика

Чтиво

17.06.2022 15:09
Личное мнение
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
Спикер парламента, Заслуженный врач Республики Карелия Элиссан Шандалович пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в ежедневном героическом труде.
Не время экономить
08.06.2022 11:33
«Даша, помоги!»
02.06.2022 08:59
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.