Пронзительный стих о маме опубликовал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков (ВИДЕО)

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал видеопоздравление к Дню матери.

Михаил Охлопков опубликовал видео с коротким комментарием: «Жизненно. Пронзительно и с душой».

Автор стиха «Помни, ты море» Татьяна Морина, читал господин Литвинов.

Ранее министр здравоохранения рассказал о незабудках в День матери.