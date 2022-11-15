Пронзительный стих о маме опубликовал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков (ВИДЕО)

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал видеопоздравление к Дню матери.
Михаил Охлопков опубликовал видео с коротким комментарием: «Жизненно. Пронзительно и с душой».
Автор стиха «Помни, ты море» Татьяна Морина, читал господин Литвинов.
Ранее министр здравоохранения рассказал о незабудках в День матери.
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