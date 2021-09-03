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Пропавшего неделю назад жителя поселка Карелии нашли мертвым

Новости. Происшествия
22:09, 05 Сентября 2021
фото: МВД по РК Вконтакте

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Поисковики выразили соболезнования родным и близким жителя поселка Березовка Кондопожского района.

Напомним, 57-летний Валерий Ч. пропал 30 августа.  В течение недели его местонахождение было неизвестно. Он был объявлен в розыск.

«Отбой! Найден! Соболезнования родным и близким», - пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО Доброспас».

Подписчики пишут, что мужчину нашли слишком поздно. Подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске ищут мужчину, пропавшего 9 месяцев назад.

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