Пропавшего неделю назад жителя поселка Карелии нашли мертвым

Поисковики выразили соболезнования родным и близким жителя поселка Березовка Кондопожского района.

Напомним, 57-летний Валерий Ч. пропал 30 августа. В течение недели его местонахождение было неизвестно. Он был объявлен в розыск.

«Отбой! Найден! Соболезнования родным и близким», - пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО Доброспас».

Подписчики пишут, что мужчину нашли слишком поздно. Подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске ищут мужчину, пропавшего 9 месяцев назад.