Прощание с карельским журналистом пройдет в церкви

Прощание с журналистом Алексеем Смирновым пройдет 27 января в Екатерининской церкви.

Как сообщает Союз журналистов Карелии, Прощание с журналистом Алексеем Смирновым состоится 27 января с 10:00 до 12:00. Оно пройдет в Петрозаводске, в Екатерининской церкви (рядом со школой № 17).

В 14:00 будут поминки в кафе по адресу: ул. Свердлова, д. 7.

Наш коллега Леша Смирнов ушел из жизни 23 января в больнице.