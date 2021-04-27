Проверка Корпорации по развитию МСП выявила низкую эффективность и высокие зарплаты

Счетная палата по итогам проверки за три года выступила с критикой деятельности государственной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства России.

Как сообщает РБК, одним из аспектов проверки стали средние зарплаты в Корпорации МСП, которые, по данным Счетной палаты, в 2018–2020 годах составили около 380 тыс. руб. в месяц (без учета членов правления). Это в два раза больше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах по Москве, указывают аудиторы. С учетом членов правления средние зарплаты в Корпорации МСП составили около 600 тыс. руб., а средняя зарплата самих членов правления корпорации в 2018–2020 годах была на уровне 3,2–3,4 млн руб. в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.



Ключевые показатели эффективности (KPI) Корпорации МСП установлены на слишком легкодостижимом уровне, отмечает Счетная палата. Практически по всем индикаторам зафиксировано перевыполнение плановых значений, во многих случаях значительное — от 500 до 9000%. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».