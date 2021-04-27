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Проверка Корпорации по развитию МСП выявила низкую эффективность и высокие зарплаты

Новости. Общество
09:05, 28 Апреля 2021
фото: © Фото : Корпорация МСП
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Счетная палата по итогам проверки за три года выступила с критикой деятельности государственной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства России.

Как сообщает РБК, одним из аспектов проверки стали средние зарплаты в Корпорации МСП, которые, по данным Счетной палаты, в 2018–2020 годах составили около 380 тыс. руб. в месяц (без учета членов правления). Это в два раза больше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах по Москве, указывают аудиторы. С учетом членов правления средние зарплаты в Корпорации МСП составили около 600 тыс. руб., а средняя зарплата самих членов правления корпорации в 2018–2020 годах была на уровне 3,2–3,4 млн руб. в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.


Ключевые показатели эффективности (KPI) Корпорации МСП установлены на слишком легкодостижимом уровне, отмечает Счетная палата. Практически по всем индикаторам зафиксировано перевыполнение плановых значений, во многих случаях значительное — от 500 до 9000%.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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nae
2021-04-28 11:35:35
"Кто не работает, тот ест. Учись студент."
Никита
2021-04-28 11:54:09
nae, +100500
наташка
2021-04-28 09:32:00
Яблочнутые завидуют
Никита
2021-04-28 09:20:46
Куда не плюнь , что и кого не копни , везде у приставов воровство . коррупция и бездарность :) :) :)
кир
2021-04-28 09:33:46
Никита, вы лучше? Не смеши моего кота. У нас системный цивилизационный сбой. Основные природные инстинкты никто отменить не может. Кроме боли и смерти они ничего не боятся. Исходить надо из этого.
Никита
2021-04-28 09:47:57
кир, кстати , а что так зацепило то ? Из той же компашки что ли ??? :)
Никита
2021-04-28 09:46:07
кир, ЛУЧШЕ , не ворую и к тому же умный .
Никита
2021-04-28 10:01:32
кир, ну прямо диспут у нас получился по теме " приставы и коррупция , всегда вместе" :)
кир
2021-04-28 09:56:43
Никита, смотри шире на проблемы и делов то. Нашему человеку можно верить только в крайнем случае. Цитата из фильма.
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