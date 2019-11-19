Проводится проверка по факту гибели пенсионера в Карелии

Мужчина погиб на пожаре 18 ноября в Медвежьегорске, сообщили в Слекдоме Карелии.

По версии следствия, 18 ноября в частном деревянном доме в Медвежьегорске произошел пожар. При тушении пожара в квартире было обнаружено тело 75-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, в 1.18 сгорел частный дом в Медвежьегорске на ул. Победы.