Пса, брошенного в центре Петрозаводска, временно приютили

Пса, брошенного в центре Петрозаводска, отдадут только в добрые и ответственные руки.

История оставленного в центре Петрозаводска пса получила продолжение. Об этом рассказали в телеграм-канале "Нормальные новости Карелии".

В Петрозаводске была оставлена собака породы хаски, от которой отказался хозяин, рассказали в источнике.

Собаку временно приютили сотрудники судебных участков Петрозаводска на набережной Гюллинга, 13. Хаски около 3-х лет, кобель. Собака ухожена, спортивного телосложения.



Люди, которые приютили пса, просят откликнуться желающих забрать хаски. Телефон для связи указан в телеграм-канале. Собаку передадут только в добрые и ответственные руки, сообщил источник.