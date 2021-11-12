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Психолог посоветовала переболевшим коронавирусом украсить дом к Новому году

Новости. Общество
18:00, 26 Декабря 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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По-новогоднему украшенный дом поможет людям, переболевшим COVID-19, снять депрессивное состояние.

Старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова посоветовала россиянам подготовить дом к Новому году, пишет "Лента.ру".

По ее словам, это может облегчить состояние тех, кто переживает депрессию после перенесенного коронавируса. «Участие в общем веселье или процессе наряжания — это искусственный, но затягивающий процесс, когда ты включаешь новогоднюю елку в темноте, эти шарики, которые горят, или гирлянду, которая переливается, — декор в нас автоматически оживляет детскую часть, в которой очень много ресурса», — объясняет Разумова, отмечая, что именно это и помогает снимать депрессивные состояния.

Также эксперт посоветовала по-другому смотреть на такие состояния и, отталкиваясь от осознания неизбежного конца, которое часто приходит к переболевшим COVID-19, начать больше уделять внимание текущей жизни.

Ранее клинический и семейный психолог Мария Бабушкина назвала самый распространенный страх россиян в 2021 году и рассказала, как с ним бороться. Больше года люди находятся в особенно сильном напряжении из-за пандемии коронавируса, отметила она.

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