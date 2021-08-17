Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Психолог рассказала, как «перезагрузить» отношения в семье после COVID-19

Новости. Общество
21:30, 20 Августа 2021
фото: © pixabay.com / Pexels

Новости партнеров

Во время пандемии россияне стали больше времени проводить дома, в некоторых семьях это привело к конфликтам.

В результате ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, многие супруги оказались вынуждены проводить вместе больше времени, чем они привыкли. Например, если и муж, и жена работают дистанционно. Такая ситуация не всегда идет на пользу семейным отношениям, отметила в интервью радио Sputnik основатель образовательного центра прогрессивного развития и современной психологии «ИнноЛогос», психолог Татьяна Черепанова. По ее словам, некоторые пары от слишком продолжительного общения дошли до «критического момента».

«Если раньше люди больше времени проводили на работе и встречались с семьей только по вечерам, то в пандемию многим пришлось постоянно находиться вместе, в одной квартире. И оказалось, что есть какие-то личные границы, кому-то что-то нравится, а кому-то — нет. Кто-то, может быть, хочет уединиться, но возможности такой нет, поскольку домашние не дают. Когда это происходит, то назревает критический момент», — рассказала Татьяна Черепанова.

Преодолеть «критический момент» можно с помощью правильной «перезагрузки» отношений, отметила она. Психолог посоветовала парам, уставшим от совместной изоляции, провести отпуск отдельно друг от друга.

«В такой ситуации очень хорошо отдохнуть раздельно. В моей практике есть пары, которые после изоляции отдыхали в разных местах. После отпуска они вновь воссоединились, и отношения получили новый виток. То есть все отдохнули, напряжение спало, и они снова начали проживать совместную семейную жизнь с позитивной ноткой. Когда человек проводит отпуск отдельно от семьи, он зачастую понимает, что все-таки любит партнера и дорожит отношениями», — объяснила Татьяна Черепанова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 3
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 3
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

20.08.2021 00:15
Без политики
Как одиноким родителям получить выплату от государства
Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
17.08.2021 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»