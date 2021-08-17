Психолог рассказала, как «перезагрузить» отношения в семье после COVID-19

Во время пандемии россияне стали больше времени проводить дома, в некоторых семьях это привело к конфликтам.

В результате ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, многие супруги оказались вынуждены проводить вместе больше времени, чем они привыкли. Например, если и муж, и жена работают дистанционно. Такая ситуация не всегда идет на пользу семейным отношениям, отметила в интервью радио Sputnik основатель образовательного центра прогрессивного развития и современной психологии «ИнноЛогос», психолог Татьяна Черепанова. По ее словам, некоторые пары от слишком продолжительного общения дошли до «критического момента».

«Если раньше люди больше времени проводили на работе и встречались с семьей только по вечерам, то в пандемию многим пришлось постоянно находиться вместе, в одной квартире. И оказалось, что есть какие-то личные границы, кому-то что-то нравится, а кому-то — нет. Кто-то, может быть, хочет уединиться, но возможности такой нет, поскольку домашние не дают. Когда это происходит, то назревает критический момент», — рассказала Татьяна Черепанова.

Преодолеть «критический момент» можно с помощью правильной «перезагрузки» отношений, отметила она. Психолог посоветовала парам, уставшим от совместной изоляции, провести отпуск отдельно друг от друга.

«В такой ситуации очень хорошо отдохнуть раздельно. В моей практике есть пары, которые после изоляции отдыхали в разных местах. После отпуска они вновь воссоединились, и отношения получили новый виток. То есть все отдохнули, напряжение спало, и они снова начали проживать совместную семейную жизнь с позитивной ноткой. Когда человек проводит отпуск отдельно от семьи, он зачастую понимает, что все-таки любит партнера и дорожит отношениями», — объяснила Татьяна Черепанова.