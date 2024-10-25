Пункт пропуска на границе с Финляндией в Карелии открылся на несколько часов

КПП «Ниирала» открыли в выходные со стороны Финляндии.

Таможенная службы Финляндии устроила аукцион по продаже велосипедов, оставленных нелегальными мигрантами в прошлом году на российско-финляндском границе. Для этого на несколько часов был открыт пункт-пропуска «Ниирала» напртив КПП «Вяртсиля» в Сортавальском округе Карелии, сообщило финское издание Yle*.

Пункт пропуска был открыт в воскресенье, 27 октября. Всего там скопилось около 200 бесхозных велосипедов, в основном российского производства. Некоторые из них были совсем новыми — на рамах присутствовала упаковочная планка, а некоторые — детскими.

В аукционе приняли участие более ста человек. Сама граница при этом оставалась закрытой. Многие местные жители купили сразу по несколько велосипедов. По оценке представителя финской таможни, аукцион принес более 1 тысячи евро выручки. Ранее подобные аукционы были проведены на других пунктах пропуска. В общей сложности были проданы велосипеды на 30 тысяч евро.

После проведения аукциона пункт пропуска вновь закрылся для всех, кроме представителей финских властей. Информации, когда граница вновь будет открыта, у издания не было.

Напомним, в ноябре 2023 года необычный наплыв мигрантов на границе России и Финляндии спровоцировал кризис и последующее закрытие границы со стороны Финляндии. Пункты пропуска были закрыты сначала временно, но затем это закрытие продлилось.

*включен в единый реестр запрещенных сайтов