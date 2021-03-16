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Путин наградил орденом почета ученую из Карелии

Новости. Общество
12:30, 17 Марта 2021
фото: kremlin.ru
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом почета сотрудницы Карельского научного центра РАН Нины Немовой.

Руководитель научного направления федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" Нина Немова награждена орденом почета.

Имя Нины Немовой содержится в списке награжденных в подписанном Владимиром Путиным Указе "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Текстовая копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении заместителя председателя Верховного суда Республики Карелия и судьи Петрозаводского городского суда.

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Комментарии

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кир
2021-03-17 13:44:05
Давидка завидует. Ему никогда не дадут награду. За перепись покойников в морге награды не дают.
врунофф
2021-03-17 13:01:36
Всех неперенаграждает. Их там 800 штук
Вася
2021-03-17 13:23:50
врунофф, Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов
David .
2021-03-17 13:08:41
врунофф, молодец, четко команды исполняешь!
Тиматис
2021-03-17 12:47:01
Любят у нас ордена и медали вешать, да грамоты выдавать, правда и не знаем даже за что!?
David .
2021-03-17 12:36:03
кирка, коммент,фас! :)
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