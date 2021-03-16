Путин наградил орденом почета ученую из Карелии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом почета сотрудницы Карельского научного центра РАН Нины Немовой.
Руководитель научного направления федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" Нина Немова награждена орденом почета.
Имя Нины Немовой содержится в списке награжденных в подписанном Владимиром Путиным Указе "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Текстовая копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении заместителя председателя Верховного суда Республики Карелия и судьи Петрозаводского городского суда.
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