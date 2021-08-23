Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре

Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Одним назначается пособие для тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах, другим — для всех остальных категорий.

Деньги обещают начислить в сентябре, но не исключены задержки.

Подавать заявление не нужно: Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства.

Президент анонсировал инициативу на встрече с представителями «Единой России». По словам Путина, повышение пенсии «подъедается инфляцией», поэтому прибавки в тысячу рублей недостаточно.