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Путин предложил выплачивать по 6 350 рублей в месяц нуждающимся беременным женщинам

Новости. Общество
13:18, 21 Апреля 2021
фото: © freepik.com/prostooleh
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Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами в размере в среднем в 6 350 руб. в месяц.

Об этом он сообщил в среду в послании Федеральному собранию.
"Очень важно, чтобы будущая мама получали поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере среднем по стране 6 350 рублей", - цитирует Путина ТАСС.

В настоящее время в качестве меры поддержки беременной женщины существует пособие по беременности и родам, максимальный размер которого в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный размер - 58 878 рублей.

В случае осложненных родов (отпуск - 156 дней) размер максимального и минимального пособий составит 379 743 рубля и 65 607 рублей соответственно. Также существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком, его максимальный размер составляет 29 600 рублей, минимальный - 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 18 004 рубля.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-21 15:00:23
Позорная и унизительная подачка, а не помощь беременным женщинам с низким доходом.
User
2021-04-21 14:46:08
"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке". После сентября даже макарошки перестанут стоить всегда одинаково.
родитель
2021-04-21 13:55:27
К большому сожалению, стало ясно, что президент продолжит политику откупаться от граждан. Нуждается беременная -- на тебе 6 тыс., обидели классного руководителя в колледже -- на 5 тыс., многодетная семья -- на..., бедные школьники -- на... Государство не желает делать граждан состоятельными и самостоятельными. Государство желает, чтоб были бедными и всё время просили подачек. А ОН будет милостиво одаривать грошами...
Любознательный
2021-04-21 14:05:58
родитель, +++++++ 100000 ! Ого! Вот и адекватные люди в обсуждениях появились! Респект!
Никита
2021-04-21 14:18:56
Любознательный, откуда же им тут взяться , любезный ? :)
Честный житель
2021-04-21 13:42:21
Проще спросить у одиноких матерей, не у тех,кто уже с окна выбросился ,прихватив ребёнка, от "вечного боя", а у тех кто "получает" супер поддержку от государства....
Недавно только показывали мать троих детей, которую даже из квартиры выселили,не подумав о "будущем"...!?! И что? Да ничего!
udo
2021-04-21 13:57:44
Честный житель, не истери. Тебе вредно телек смотреть.
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