Путин предложил выплачивать по 6 350 рублей в месяц нуждающимся беременным женщинам

Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами в размере в среднем в 6 350 руб. в месяц.

Об этом он сообщил в среду в послании Федеральному собранию.

"Очень важно, чтобы будущая мама получали поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере среднем по стране 6 350 рублей", - цитирует Путина ТАСС.

В настоящее время в качестве меры поддержки беременной женщины существует пособие по беременности и родам, максимальный размер которого в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный размер - 58 878 рублей.

В случае осложненных родов (отпуск - 156 дней) размер максимального и минимального пособий составит 379 743 рубля и 65 607 рублей соответственно. Также существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком, его максимальный размер составляет 29 600 рублей, минимальный - 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 18 004 рубля.