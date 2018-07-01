Путин присвоил экс-депутату парламента Карелии орден

Президент Владимир Путин присвоил генеральному директору АО "Карелстроймеханизация" Николаю Макарову Орденом Почета.

Как написал глава Карелии Артур Парфенчиков, полвека Николай Иванович работает в строительных организациях республики. Он прошел большой трудовой путь – от мастера до генерального директора крупнейшего строительного предприятия. Благодаря своим профессиональным качествам и таланту организатора Н.И Макаров поднял его на высочайший уровень. Сегодня "КСМ" – единственная в республике компания, способная работать практически во всех сегментах строительного рынка, решая задачи любого уровня сложности.

"Сердечно поздравляю Николая Ивановича с высокой государственной наградой! Желаю здоровья, созидательной энергии и дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Карелии!", - отметил он.