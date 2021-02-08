Путину доложат о создании в Карелии федерального детского лагеря за 6,3 млрд рублей

В конце февраля президенту России Владимиру Путину представят доклад о создании в Спасской Губе Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного действия.

О проекте федерального детского лагеря, который сможет принимать детей в течение всего года, речь шла на встрече сенатора от Карелии Игоря Зубарева с министром образования республики Романом Голубевым.

Напомним, с предложением о создании в Карелии круглогодичного лагеря для детей глава республики Артур Парфенчиков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко год назад. По задумке властей республики, зимой лагерь в Спасской Губе станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом – центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха. Учитывая близость санатория "Марциальные воды" к Спасской Губе, возможно предусмотреть одновременный отдых с лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, считает глава Карелии.

По словам Роман Голубева, расчеты по строительству детского центра уже подготовлены. С учетом замечаний Минэкономразвития России, Минстроя России, Минспорта России расчетная предельная стоимость строительства лагеря составит более 6,3 млрд рублей. В настоящее время документы находятся на повторном согласовании в Главгосэкспертизе, после чего они будут направлены в Минпросвещения РФ. Контрольный срок доклада президенту – 25 февраля.

"Нам предложен вариант государственно-частного партнерства. Но учитывая специфику республики, считаем целесообразным создание детского центра в форме федеральной государственной бюджетной организации круглогодичного действия, относящейся к нетиповой образовательной организации, осуществляющей свою работу за счет средств федерального бюджета. У нас есть положительный опыт с открытием федеральных олимпийского училища в Кондопоге, президентского кадетского училища", - отметил глава Минобразования Карелии.

Как отметил Игорь Зубарев, оздоровительная кампания 2021 года вызывает беспокойство, поскольку стационарные лагеря, к которым у контролирующих ведомств есть немало претензий, в Карелии вновь не откроются.

"Отсутствие стационарных загородных лагерей - это большая проблема. Поэтому решение о создании в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного действия, которое поддержала в прошлом году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, важно для нашей республики", - считает Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска решили отдать лагерь "Старт" Олимпийскому училищу.