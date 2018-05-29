Журналист и блогер Наталья Ермолина размышляет о старости, мешках и морщинах.

- Смотрю утром в зеркало, а там мешки. Мешки с прожитым. Мешки с недосыпом и перееданием, мешки с переживаниями и долгами. Люди говорят: там деньги. Как бы нb так – там мешки с тяжестью лет. Хочешь узнать возраст женщины – просканируй ее мешки. Ее года – ее богатство – лежат на складе прямо под нижними веками. Крась – не крась, штукатурь, полируй, покрывай лаком, маскируй самым дорогим корректором – результат будет один: баба с мешками пытается скрыть мешки штукатуркой. Пытаться замаскировать возраст косметикой все равно, что красить прогнивший сарай в модный цвет, - пишет Ермолина.

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