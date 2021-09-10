Рабочего, получившего ранения при взрыве на предприятии в Карелии, будут спасать в Санкт-Петербурге

Рабочего, пострадавшего в Сортавальском районе при взрыве электродетонатора, который он держал в руках, перевезли в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Мимнздраве Карелии, 12 сентября 43-летнего мужчину, который пострадал при взрыве на горнодобывающем предприятии в Сортавальском районе Карелии, перевезли в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы ведомства, именно в Военно-медицинской академии есть возможности для оказания помощи при такого рода травмах.

Ранее сообщалось, что 5 сентября при проведении взрывных работ на карьере Койккомяки вблизи поселка Кааламо Сортавальского района Карелии в руках работника ООО «Карелвзрывпром», 43-летнего мужчины, непроизвольно сработал электродетонатор, в результате чего он получил травмы — утрату правой кисти руки, ожоги лица и глаз. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Сортавальскую районную больницу, позже переведен в Республиканскую больницу имени Баранова в Петрозаводск, откуда в воскресенье, 12 сентября, его перевезли в город на Неве.

Следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП.