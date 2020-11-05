Рабочие покрасят ограду Губернаторского парка в центре Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска сообщает о планах по приведению в порядок ограды Губернаторского сада в центре столицы Карелии.

Компания "Онего-Строй" приступила к покраске ограждений в Губернаторском саду, информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Каменные элементы конструкций механически очищают и готовят к обновлению. Части ограждения сохранят свой белый цвет.

Также сообщается, что в рамках этого контракта подрядчик приступил к демонтажу аварийной будки в районе входной зоны в Дмитриевском сквере. Общественная территория находится на пересечении Первомайского проспекта с улицами Антикайнена и Ленинградской.

В мэрии перечислили объекты, которые тоже предстоит привести в порядок в ближайшее время. В их числе - Галерея городов-побратимов.

"Компания заказала оборудование для установки спортивных и детских площадок на Каменноборской аллее, в районах Сулажгорский Кирпичный Завод и Соломенное, а также всё необходимое для ремонта кровли на Галерее городов-побратимов. В прошлом году, в рамках первого этапа обновления достопримечательности на проспекте Ленина, на месте смонтировали декоративную конструкцию с 17 изображениями побратимов и российских партнёров. Панно также украсила карта, где световыми диодами указаны точки расположения городов. Входную зону выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника. Композицию дополнили газонами и скамьёй из бруса. Помимо перечисленного, в рамках муниципального контракта ООО "Онего-Строй" ремонтирует малые архитектурные формы и детские площадки на общественных территориях карельской столицы .., а также ликвидирует аварийные элементы конструкций", - говорится в паблике мэрии Петрозаводска.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время подрядчик закупит 100 урн и 50 скамеек для установки в центре Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска.