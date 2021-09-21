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Рабочий обокрал жительницу Петрозаводска, строившую дом, и потратил деньги на красивую жизнь

Новости. Криминал
08:20, 29 Сентября 2021
фото: https://pixabay.com

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Жительница Петрозаводска наняла на работу мастера по строительству дома, а он похитил её деньги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 39-летняя жительница карельской столицы и заявила о краже 150 тысяч рублей. Женщина пояснила, что они с мужем возводят дом в Прионежье. Супруги нашли мастера по строительству коттеджей и наняли его на работу. В конце лета мужчина отпросился на один день по делам, хозяйка дала ему выходной, а сама приехала на объект, чтобы навести порядок. Завершив уборку, она уехала в Петрозаводск, а ближе к вечеру поняла, что оставила в загородном доме сумку. На следующий день женщина вернулась за сумкой и обнаружила пропажу хранившихся в ней 150 тысяч рублей. Под подозрение хозяйки дома сразу же попал наёмный рабочий, однако связаться с ним она не смогла и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, им оказался 49-летний ранее судимый житель карельской столицы. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что потратил все похищенные деньги на развлечения, съём нескольких квартир, покупку продуктов питания, алкоголя и дорогостоящих вещей, например, он приобрёл две кожаные куртки и ботинки.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

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