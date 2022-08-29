«Работа на износ»: Шандалович поздравил работников прокуратуры Карелии со 100-летием ведомства

Прокуратуре Карелии исполнилось 100 лет, ее работников поздравил с праздником председатель парламента Элиссан Шандалович.

«Сегодня невозможно назвать такую сферу жизни, которая не находилась бы под пристальным вниманием прокуратуры. Это и борьба с преступностью, коррупцией, защита прав детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, восстановление трудовых прав граждан, а также вопросы экологической безопасности, проблемы ЖКХ, защита прав предпринимателей и многое другое. Можно только предположить, какой это колоссальный труд! Это работа эта зачастую на износ, которая требует не только высококлассных юридических знаний и умений, а огромной выдержки, терпения, моральных сил и мужества, что далеко не каждому по плечу», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

Он обратился к работникам карельской прокуратуры и ветеранам ведомства с пожеланиями здоровья и «надёжного тыла, который в трудную минуту вас всегда поддержит, охватит заботой и вниманием».

«Успехов вам в деле укрепления законности и правопорядка в Карелии!», — добавил председатель парламента.