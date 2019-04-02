Работника депо в Петрозаводске убило током из-за забывчивости напарника

В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель, по неосторожности убивший напарника, сообщает Северо-Западное управление на транспорте следственного комитета.

По версии следствия, ночью в феврале сотрудники работали в железнодорожном ремонтном депо Петрозаводска.

Один из них трудился в верхней части подвесного крана и попросил напарника включить энергоснабжение и передвинуть кран в сторону для продолжения работ.

Напарник включил кран и подал напряжение на открытые электрические провода, при помощи которых питался кран, но впоследствии забыл выключить рубильник.

Ремонтник задел провода и получил удар электрическим током высокого напряжения, от чего скончался.

В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.