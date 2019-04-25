Работникам фирмы в Петрозаводске выплатили более 4 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Петрозаводска добилась погашения долгов по зарплате в ООО "Северная электротехническая компания", сообщает ведомство.

"На предприятии имелась задолженность по зарплате за ноябрь 2018 года – февраль 2019 года в размере 3,8 млн рублей перед 75 работниками", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление в адрес работодателя.

После этого ООО "Северная электротехническая компания" полностью погасило имеющуюся задолженность по оплате труда, с учетом долга за март 2019 года общий размер выплат работникам составил 4,3 млн рублей.

Материалы проверки прокуратура Петрозаводска направила в следственный комитет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).