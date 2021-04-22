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Работник магазина в Петрозаводске отобрал у грабителя сигареты

Новости. Криминал
13:36, 23 Апреля 2021
фото: © pxhere.com
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Несостоявшийся грабитель утверждал, что собирался скурить все похищенные сигареты общей стоимостью почти 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники одной из  торговых сетей. По их словам, днем из приоткрытой двери сигаретного диспенсера молодой мужчина выхватил несколько блоков сигарет общей стоимостью почти 5 тысяч рублей, после чего выбежал из магазина. Однако продавец догнал злоумышленника и заставил вернуть похищенное.

Полицейские установили личность несостоявшегося грабителя. Им оказался ранее судимый 24-летний петрозаводчанин. Мужчина признал свою вину. По его словам, сигареты он украл для собственных нужд.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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Комментарии

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