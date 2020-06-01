Работников школы в Карелии наказали из-за воровства ученицы

В одной из школ Беломорского района не стали проводить профилактическую работу со школьницей, увлекшейся кражами, сообщили в прокуратуре Карелии.

По данным ведомства, в 2018 году одна из учащихся школы в Беломорском районе совершила кражу, в связи с чем полиция направила директору учреждения необходимую информация с целью организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетней. Однако данная работа со школьницей в соответствии с требованиями закона работниками образовательной организации не проводилась.

Спустя два года, в 2020 году, девушка совершила кражу с банковского счета. Это преступление относится к категории тяжких.

Прокуратура Беломорского района провела проверку деятельности школы. В результате директору образовательного учреждения было вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое было удовлетворено – должностное лицо, виновное в допущенных нарушениях, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что школьников будут тестировать на наркотики с 13 лет.