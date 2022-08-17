Работница пекарни в Петрозаводске обворовала 78-летнюю пенсионерку

Полицейские нашли кошелек, потерянный пожилой женщиной, но уже без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 78-летней горожанки, потерявшей свой кошелек. Вместе с ним пожилая петрозаводчанка лишилась пенсионного удостоверения, банковской карты, а также 10 тысяч рублей наличными. Женщина предположила, что могла оставить аксессуар в пекарне, куда ходила утром.

Полицейские восстановили ход событий, просмотрев записи камер наблюдения. Пенсионерка, действительно, оставила кошелек в пекарне. Другие посетители заведения заметили его и передали работнице пекарни, а вот она оказалась не так честна.

Женщина оставила кошелек себе. Наличные она успела потратить, а остальное изъяли полицейские. Подозреваемая, 33-летняя петрозаводчанка, дала признательные показания.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.