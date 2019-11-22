Работница сферы образования в Карелии повелась на уловки мошенника

В полицию Сортавальского района с заявлением о мошенничестве обратились две женщина, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Карелии, работница сферы образования, ответила на телефонный звонок с незнакомого номера, назвала реквизиты карты, цифровые коды и лишилась более 14 тысяч рублей.

В тот же день 58-летняя местная жительница тоже стала жертвой мошенников. Женщина поздним вечером направилась к терминалу, сняла все наличные и кредитные средства – всего 66,5 тысяч рублей. Деньги она перевела на чужой виртуальный счет.

Полиция Карелии настоятельно рекомендует повышать финансовую грамотность, предельно внимательно относиться к своим сбережениям – кроме вас никто не заинтересован в их сохранности. Не верить случайным телефонным звонкам, призывам в социальных сетях, настойчивым рекомендациям лже-работников кредитных учреждений о срочном переводе финансов на те счета, которые вам неизвестны.

Ранее жители Карелии отдали телефонным мошенникам за день 90 тысяч рублей.