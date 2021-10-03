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Работу ярмарок в Петрозаводске обсудят на открытой планерке

Новости. Общество
12:20, 03 Октября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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На открытой планерке в администрации Петрозаводска в понедельник обсудят организацию ярмарочной деятельности на территории города.

В понедельник, 4 октября, в большом зале администрации Петрозаводска состоится очередное открытое городское планерное совещание. Его посвятят организации ярмарочной деятельности на территории Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии, встреча традиционно начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/Sn4Nw0_c-aY.

Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Администрация напоминает горожанам о действующих противоэпидемических требованиях: ограничении числа участников публичных мероприятий, масочном режиме и необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что посетители оказались недовольны работой сельскохозяйственной ярмарки на улице Инженерной. Основные претензии – высокие цены, товары сомнительного качества, грязь, мусор, антисанитария.

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Комментарии

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Вася
2021-10-03 12:52:46
В 2003 году в Мексике была открыта для подписания конвенция ООН по борьбе с коррупцией. И все вроде бы хорошо, это важная мировая проблема. Через два с половиной года её подписала и Россия. Но с одной оговоркой - Россия отказалась подписывать 20 статью. Это статья о незаконном обогащения должностных лиц. И эту статью наша страна отказываются ратифицировать до сих пор
Гриша
2021-10-03 12:49:47
В 90-е на Вольной мороженое коробками продавали, а потом бабульки поштучно на углу. Тоже ярмарка была. На каждом перекрестке.
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