Работу ярмарок в Петрозаводске обсудят на открытой планерке

На открытой планерке в администрации Петрозаводска в понедельник обсудят организацию ярмарочной деятельности на территории города.

В понедельник, 4 октября, в большом зале администрации Петрозаводска состоится очередное открытое городское планерное совещание. Его посвятят организации ярмарочной деятельности на территории Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии, встреча традиционно начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/Sn4Nw0_c-aY.



Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.



Администрация напоминает горожанам о действующих противоэпидемических требованиях: ограничении числа участников публичных мероприятий, масочном режиме и необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что посетители оказались недовольны работой сельскохозяйственной ярмарки на улице Инженерной. Основные претензии – высокие цены, товары сомнительного качества, грязь, мусор, антисанитария.