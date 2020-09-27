Работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей идут по плану 

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает неотложные ремонты энергетических объектов в районах Карелии.
Проводимые работы позволят значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях в зимних условиях.
Как поясняют в АО "ПСК", ремонтные работы в электросетях невозможно провести без временных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием.
Временные отключения потребителей с 28 сентября по 4 октября возможны:
Сегежский муниципальный район:
- 28 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5-А – 13).
- С 28 по 30 сентября с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00. Поселки Олений, Черный Порог, Вача.
- 29 сентября с 8.30 до 16.30. Поселок Надвоицы: улицы Полевая, Новая.
- 30 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: Набережная Выга (дома 61-А – 79), улица Боровая.
- 2 октября с 9.00 до 16.00. Садово-огородные товарищества "Ранта", "Колосок".
- 2 октября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесная (дома 4-8).
Кондопожский муниципальный район:
- 29 сентября с 10.00 до 15.00. Местечко "Лучевое – 1": садовые товарищества "Кончезерский", "Лучевое", "Строитель".
Прионежский муниципальный район:
- 28 сентября с 9.00 до 17.00. Местечко Лососиное: "Русский Север", "Спутник"; деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя (частично); поселок Ладва-Ветка: улицы Привокзальная, Станционная, Заречная, Подгорная, Горная, Набережная.
- 29 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Кикинова.
- С 29 сентября по 2 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).
- 29 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-65).
- 30 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Набережная, Октябрьская, переулки Зеленый, Виданский; станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Поселковая, Кирпичная, Посадочная, Советская, Нагорная, Ключевая, Молодежная.
- 1 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный; поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная; поселок Кутижма.
- 2 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная; поселок Ладва: здание дома-интерната.
Медвежьегорский муниципальный район:
- 28 сентября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Набережная, Либкнехта, Ленина, Горького, Дорожный переулок; деревня Федотово.
- 29 сентября и 1 октября с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Остров Кижи: деревни Жарниково, Оятивщина.
Питкярантский муниципальный район:
- 29 сентября с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Молодежная.
- 30 сентября с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 68 – 104).
- 2 октября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: здание ФОК.
- 3 октября с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Ленина (дома 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31), Гоголя (дома 12, 14), Привокзальная (дома 15, 17, 19).
Олонецкий национальный район:
- 28 сентября с 9.00 до 11.00. Деревня Куйтежа: улица Пушная.
- 29 сентября с 9.00 до 11.00. Город Олонец улицы Буденного (дома 14-35), Интернациональная.
- 29 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Мичурина (8-27), Егорова (дома 17-45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).
- 30 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Гушкала.
- 1 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-38), Луначарского (дома 16-24), переулок Буденного.
- 1 октября с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 5-11).
- 2 октября с 10.00 до 12.00. Деревня Тигвера.
- 2 октября с 13.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-Б, 2, 3), Пролетарская (дом 2), Володарского (дома 5-11).
Муезерский муниципальный район:
- 28 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Озерная, Гористая, Новинская, Речная, Сосновая.
- 29 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Северная, Дорожная, переулок Северный.
- 29 сентября с 9.00 до 14.00. Поселок Тумба (частично).
- 29 и 30 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ондозеро.
Калевальский национальный район:
- 28 сентября с 11.00 до 13.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 6), Красноармейская (12, 14, 16, 24), здание пекарни.
Лоухский муниципальный район:
- 29 и 30 сентября с 9.00 до 15.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (частично).
- 2 октября с 11.00 до 13.00. Поселок Хетоламбина: улица Новая (дом 2).
Костомукшский городской округ:
- 28 сентября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: комплекс очистных сооружений, насосная станция, улицы Светлая, Снежная, Возрождения, Парковая (дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28).
- С 29 сентября по 1 октября с 15.00 до 21.00. Деревня Вокнаволок.
- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша улицы Калевала (дома 3, 5, 9, 11), Ленина (дома 14-А, 22).
Кондопожский муниципальный район:
- 28 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Нелгомозеро.
- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Загородная.
- 1 октября с 10.00 до 12.00. Поселки Эльмус, Святнаволок.
- 2 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Летняя.
Кемский муниципальный район:
- 28 сентября с 9.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро; поселок Вочаж.
- 28 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кемь: здания гаражей и кухонный блок Центральной районной больницы, строительная площадка школы.
- 28 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 10, 12).
- 29 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 50), улица Полярная (дома 14, 15).
- 29 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 18, 20).
- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77).
- 30 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Вей-Луда.
- 30 сентября с 11.00 до 14.00. Деревня Кузема: улицы Дачная, Приморская; поселок Кузема: улица Вокзальная (дом 8).
- 30 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 61, 63-А).
- 30 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Паньгома.
- 1 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, Пионерская, Вокзальная.
- 1 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Каменева; Поселок Кривой Порог: улица Подужемская (дома 1-8).
- 2 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).
- 2 октября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-43).
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