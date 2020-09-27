Работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей идут по плану 

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает неотложные ремонты энергетических объектов в районах Карелии.

Проводимые работы позволят значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях в зимних условиях.

Как поясняют в АО "ПСК", ремонтные работы в электросетях невозможно провести без временных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения потребителей с 28 сентября по 4 октября возможны:

Сегежский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5-А – 13).

- С 28 по 30 сентября с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00. Поселки Олений, Черный Порог, Вача.

- 29 сентября с 8.30 до 16.30. Поселок Надвоицы: улицы Полевая, Новая.

- 30 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: Набережная Выга (дома 61-А – 79), улица Боровая.

- 2 октября с 9.00 до 16.00. Садово-огородные товарищества "Ранта", "Колосок".

- 2 октября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесная (дома 4-8).

Кондопожский муниципальный район:

- 29 сентября с 10.00 до 15.00. Местечко "Лучевое – 1": садовые товарищества "Кончезерский", "Лучевое", "Строитель".

Прионежский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 17.00. Местечко Лососиное: "Русский Север", "Спутник"; деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя (частично); поселок Ладва-Ветка: улицы Привокзальная, Станционная, Заречная, Подгорная, Горная, Набережная.

- 29 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Кикинова.

- С 29 сентября по 2 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

- 29 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-65).

- 30 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Набережная, Октябрьская, переулки Зеленый, Виданский; станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Поселковая, Кирпичная, Посадочная, Советская, Нагорная, Ключевая, Молодежная.

- 1 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный; поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная; поселок Кутижма.

- 2 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная; поселок Ладва: здание дома-интерната.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Набережная, Либкнехта, Ленина, Горького, Дорожный переулок; деревня Федотово.

- 29 сентября и 1 октября с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Остров Кижи: деревни Жарниково, Оятивщина.

Питкярантский муниципальный район:

- 29 сентября с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Молодежная.

- 30 сентября с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 68 – 104).

- 2 октября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: здание ФОК.

- 3 октября с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Ленина (дома 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31), Гоголя (дома 12, 14), Привокзальная (дома 15, 17, 19).

Олонецкий национальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 11.00. Деревня Куйтежа: улица Пушная.

- 29 сентября с 9.00 до 11.00. Город Олонец улицы Буденного (дома 14-35), Интернациональная.

- 29 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Мичурина (8-27), Егорова (дома 17-45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).

- 30 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

- 1 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-38), Луначарского (дома 16-24), переулок Буденного.

- 1 октября с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 5-11).

- 2 октября с 10.00 до 12.00. Деревня Тигвера.

- 2 октября с 13.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-Б, 2, 3), Пролетарская (дом 2), Володарского (дома 5-11).

Муезерский муниципальный район:

- 28 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Озерная, Гористая, Новинская, Речная, Сосновая.

- 29 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Северная, Дорожная, переулок Северный.

- 29 сентября с 9.00 до 14.00. Поселок Тумба (частично).

- 29 и 30 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ондозеро.

Калевальский национальный район:

- 28 сентября с 11.00 до 13.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 6), Красноармейская (12, 14, 16, 24), здание пекарни.

Лоухский муниципальный район:

- 29 и 30 сентября с 9.00 до 15.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (частично).

- 2 октября с 11.00 до 13.00. Поселок Хетоламбина: улица Новая (дом 2).

Костомукшский городской округ:

- 28 сентября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: комплекс очистных сооружений, насосная станция, улицы Светлая, Снежная, Возрождения, Парковая (дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28).

- С 29 сентября по 1 октября с 15.00 до 21.00. Деревня Вокнаволок.

- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша улицы Калевала (дома 3, 5, 9, 11), Ленина (дома 14-А, 22).

Кондопожский муниципальный район:

- 28 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Нелгомозеро.

- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 1 октября с 10.00 до 12.00. Поселки Эльмус, Святнаволок.

- 2 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Летняя.

Кемский муниципальный район:

- 28 сентября с 9.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро; поселок Вочаж.

- 28 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кемь: здания гаражей и кухонный блок Центральной районной больницы, строительная площадка школы.

- 28 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 10, 12).

- 29 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 50), улица Полярная (дома 14, 15).

- 29 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 18, 20).

- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77).

- 30 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Вей-Луда.

- 30 сентября с 11.00 до 14.00. Деревня Кузема: улицы Дачная, Приморская; поселок Кузема: улица Вокзальная (дом 8).

- 30 сентября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 61, 63-А).

- 30 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Паньгома.

- 1 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, Пионерская, Вокзальная.

- 1 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Каменева; Поселок Кривой Порог: улица Подужемская (дома 1-8).

- 2 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).

- 2 октября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-43).