Ради чипсов с лимонадом подросток в Карелии пошел на преступление

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В Кондопожском районе раскрыта кража с территории предприятия, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции по Кондопожскому району обратился представитель одного из городских предприятий и сообщил, что с территории похищено 100 метров кабеля стоимостью свыше 20 тысяч рублей.
Сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних установила подозреваемого, несовершеннолетнего горожанина.
По версии следствия, он дважды проник на территорию предприятия, залез на крышу одного из строений, откуда похитил кабель и сдал его в пункт приема металла. Нелегальный доход подозреваемого составил 10 тысяч рублей, которые были потрачены на сладости, чипсы и лимонад.
Возбуждено уголовное дело.
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