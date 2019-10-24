Радость в семье монтера Фролова

У Николая и Елены Фроловых девять детей. Несколько дней назад многодетная семья вселилась в большую четырехкомнатную квартиру в центре Медвежьегорска.

В прихожей нового жилья Фроловых на стене висит красиво оформленный лозунг: "В этом доме мы любим, уважаем, доверяем и заботимся друг о друге. Умеем признавать свои ошибки, извиняться и прощать. Радуемся и ценим каждый день, проведенный вместе. В этом доме мы счастливы".

Если бы это было не так, то трудно бы им пришлось. В своем старом доме, общей площадью всего шестьдесят метров, где было всего две комнаты, где не было элементарных удобств, выжить можно действительно только поддерживая друг друга. А ведь еще и хозяйство: куры, теплицы, огород… Дети – умнички – все успевают: и родителям помогать, учиться хорошо, а еще и в "музыкалку" ходить, в кружки. Старший сын сейчас уже взрослый, живет в Петрозаводске, но родителей не забывает.

Глава семьи Николай работает монтером в оперативно-выездной бригаде Прионежской сетевой компании. Жена Елена – подменный продавец в сетевом магазине. На свои доходы они не могли и надеяться улучшить свои жилищные условия.



Но в этом году они попали в программу адресной помощи семьям с детьми, находящимся в сложной социальной ситуации. Такая программа недавно появилась в Карелии по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. И вот на выделенные правительством деньги им купили большую благоустроенную квартиру.

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