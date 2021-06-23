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Райцентр Карелии останется без воды из-за аварии на сетях

Новости. Общество
11:13, 24 Июня 2021
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

В связи с устранением аварии на центральном водопроводе 25 июня отключат водоснабжение Питкяранты.

Как сообщается в официальном паблике администрации Питкяранского района, 25 июня в связи с устранением аварии на центральном водопроводе с 9:00 будет произведено отключение водоснабжение всего города. Работы будут идти в течении всего рабочего дня. Дошкольные учреждения в этот день не работают.

В администрации района просят горожан создать необходимый запас воды для собственных нужд.

"Предупредите соседей, родных, знакомых, так как не все пользуются интернетом! Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 января этого года в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. Жители города на несколько дней остались без воды. Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, решивший уйти в отставку после коммунальной аварии, признал свою ответственность за произошедшее и извинился перед жителями.

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