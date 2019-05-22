Раскрыта взаимосвязь между чистотой жилья и успехами в сексе

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Чистота в доме влияет на интимность атмосферы и может способствовать сексуальным отношениям жильцов.
Об этом пишет Lenta.ru со ссылко на издание The Versed.
60% американцев утверждают, что вид чисто убранной спальни позволяет им расслабиться. Еще 40% признают, что у них часто бывает секс после уборки, проведенной совместно с партнером.
50% опрошенных отметили, что с большей вероятностью будут готовы заняться сексом после того, как их партнер закончит домашние дела.
Еще 40% респондентов назвали грязный и захламленный дом партнера поводом для разрыва.
"Когда дело доходит до свиданий, американцы оказываются не готовы продолжать отношения с кем-то, чье домашнее хозяйство плохо организовано", – приводит издание цитату из пояснения к исследованию.
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