Раскрыто убийство рабочего, тело которого было обнаружено в бытовке в райцентре Карелии

Следственные органы Сегежи завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины, работавшего на лесозаготовках и обнаруженного мертвым в бытовке на территории города.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 15 сентября в помещении бытовки, расположенном в лесном массиве вблизи жилых домов Сегежи, произошла ссора между двумя рабочими, занимавшимися лесозаготовками. Конфликт разгорелся во время распития спиртных напитков. Один из мужчины кухонным ножом нанес потерпевшему два удара в грудную клетку и убил его. После этого он крылся.

«В кратчайшие сроки обвиняемый был установлен, задержан и взят под стражу. Выяснилось, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за аналогичное преступление», — говорится в сообщении Следкома.