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Новости. Общество
16:19, 24 Апреля 2018
фото: администрация Петрозаводска

Распахнувший свои двери в марте новый детский сад в Петрозаводске закрыли на ремонт

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Распахнувший свои двери в марте этого года, но в настоящее время закрытый детский сад на улице Ленинградской заработает снова на следующей неделе, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

6 марта в Петрозаводске на улице Ленинградской был открыт новый детский сад №53. Отремонтированное здание вернули в систему образования после нескольких лет использования "не по назначению".

Однако в настоящее время садик не работает, малышей распределили по соседним дошкольным учреждениям.  Об этом журналистам во вторник рассказала глава города Ирина Мирошник:

"Сад сейчас закрыт. Детям из этого садика предложены места в соседних садиках, как мы всегда делаем на периоды карантинных мероприятий, если какие-то учреждения закрываются, либо ремонтных работ, которые там требуются".

В случае с садиком №53, добавила глава города, был "комплекс этих событий".

"Садик был закрыт на карантин, по числу заболевших: дети раннего возраста, поэтому понятно, что там эпидемиологический порог очень легко превысить. А сейчас устраняются еще последствия эксплуатации недавно введенного здания, вскрывшиеся после окончания зимнего периода", - объяснила Ирина Мирошник.

Глава города уточнила, что проблемы касаются "внутренних инженерных сетей, там необходимо выполнение определенных ремонтных работ".

"Это все, естественно, на гарантии, подрядчиком устраняется, который выполнял работы по реконструкции", - подчеркнула она.

"На следующей неделе садик будет открыт", - пообещала Ирина Мирошник.

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