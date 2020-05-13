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Распространитель рекламы о выставке экзотических животных оштрафован в Карелии

Новости. Общество
08:20, 14 Мая 2020
фото: pixabay.com / PublicDomainPictures
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В Карелии наказан мужчина, установивший рекламу выставки экзотических животных на дорожных знаках.

Как сообщает сайт УФАС по Карелии, в мае было вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности распространителя рекламы. Сумма штрафов составила четыре тысячи рублей.

Основанием для наказания гражданина послужили материалы дел и протоколы, составленные петрозаводской полицией в отношении физического лица, допустившего установку и эксплуатацию рекламных конструкций с информацией о выставке экзотических животных в одном из торговых центров карельской столицы на опорах с дорожными знаками. Постановления не вступили в законную силу, могут быть обжалованы.

В УФАС отметили, что распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.

Ранее сообщалось, что в Карелии антимонопольщики возбудили дело против распространителя фейковых извещений.

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