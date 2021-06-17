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Полиция накажет трех жителей Карелии за распространение в соцсетях ложной информации о коронавирусе

Новости. Общество
08:05, 18 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Трех жителей Карелии ждет наказание за то, что они разместили в соцсетях ложную информацию о негативном влиянии прививок от коронавируса, сообщили в правительстве Карелии.

В настоящее время в интернете участились случаи публикаций недостоверной или откровенно лживой, так называемой, фейковой информации, в том числе комментариев в социальных сетях о негативном влиянии вакцинации против коронавируса на здоровье людей, а также о якобы произошедших смертельных случаях после прививки, в том числе в Карелии.

Правительство региона во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мониторинг социальных сетей по выявлению фейковых новостей, связанных с коронавирусом и вакцинацией в Карелии.

Так, в июне 2021 года в результате мониторинга по трём гражданам, разместившим под видом достоверных сообщений комментарии с заведомо ложной информацией о негативном влиянии вакцинации против коронавируса, направлены обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к ответственности указанных лиц.

С 1 апреля 2020 года установлена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Кроме того, установлена административная ответственность за распространение в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.

Правительство Карелии призывает жителей республики более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники информации.

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Комментарии

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Изя
2021-06-18 08:43:10
В интернете разные точки есть и довольно уважаемых людей . Доказывать надо свою правоту , а не истерить по поводу и без повода . :) Чтобы люди воспринимали фуцкционера надо и авторитет ему иметь ., а если его нет . то и не вылезать никуда :) .
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