Полиция накажет трех жителей Карелии за распространение в соцсетях ложной информации о коронавирусе

Трех жителей Карелии ждет наказание за то, что они разместили в соцсетях ложную информацию о негативном влиянии прививок от коронавируса, сообщили в правительстве Карелии.

В настоящее время в интернете участились случаи публикаций недостоверной или откровенно лживой, так называемой, фейковой информации, в том числе комментариев в социальных сетях о негативном влиянии вакцинации против коронавируса на здоровье людей, а также о якобы произошедших смертельных случаях после прививки, в том числе в Карелии.

Правительство региона во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мониторинг социальных сетей по выявлению фейковых новостей, связанных с коронавирусом и вакцинацией в Карелии.

Так, в июне 2021 года в результате мониторинга по трём гражданам, разместившим под видом достоверных сообщений комментарии с заведомо ложной информацией о негативном влиянии вакцинации против коронавируса, направлены обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к ответственности указанных лиц.

С 1 апреля 2020 года установлена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Кроме того, установлена административная ответственность за распространение в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.

Правительство Карелии призывает жителей республики более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники информации.