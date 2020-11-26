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Рассмотрение уголовного "дела полицейских" приостановлено

Новости. Общество
16:52, 27 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Это связано с длительной болезнью одного из трех обвиняемых – замначальника Следственного управления петрозаводской полиции Ивана Воронова.

Судья Петрозаводского городского суда Олег Грабчук, который с 10 августа рассматривает так называемое "дело полицейских", вынес постановление о приостановлении судебного процесса.

Связано это с длительной болезнью одного из троих обвиняемых - замначальника Следственного управления петрозаводской полиции, 38-летнего Ивана Воронова, о котором отзываются как о профессиональном сотруднике, дипломатичном, очень вежливом человек.

Напомним, что карельский Следком обвиняет Ивана Воронова, следователя Екатерину Хорину и участкового Рината Гратия в халатности, повлекшей смерти двух лиц. По версии следствия, полицейские не предприняли надлежащих мер по поимке петрозаводского маньяка Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своего приятеля в ходе их совместного застолья.

В результате оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянении ножом убил двух молодых девушек и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой.

В начале это уголовное дело рассматривал судья Александр Смирнов, который вынес оправдательный приговор полицейским. Однако прокуратура и родители убитых девушек обратились соответственно с апелляционным представлением и жалобой на оправдательный приговор в Верховный суд Карелии. В результате 28 июня вышестоящая инстанция его отменила и направила дело полицейских на новое рассмотрение в городской суд, но уже с другим судьей. Им стал Олег Грабчук.

Как сообщил "Столице на Онего" гособвинитель по этому делу, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков в настоящее время Воронова выписали из больницы. Но он проходит реабилитацию, поэтому неизвестно, когда судебный процесс может продолжиться.

Напомним также, Верховным судом Карелии Антон Ипатов приговорен к пожизненному лишению свободы и отбывает наказание в ИК-6 Республики Мордовия. Эта колония, находящаяся в поселке Тарбеево в 200 км от столицы Мордовии Саранска, является одной из семи российских колоний для так называемых "пожизненников".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-27 18:17:03
Социально -близкие .
zanoza
2020-11-27 17:25:49
Так и будут затягивать, надо чтобы всё поутихло, а потом всё спустят на тормоза.
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