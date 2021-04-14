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Разбитая дорога в «Скандинавию» будет перекрыта на выходные в Петрозаводске

Новости. Общество
15:12, 15 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Госавтоинспекция Карелии сообщает о планах временно закрыть проезд к жилому комплексу «Скандинавия» из-за необходимости проведения ремонтных работ.

В выходные проезд по улице Ярославской в Петрозаводске будет закрыт, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы. На участке дороги будет производиться ремонт.

«В связи с производством дорожных работ на улице Ярославской будет полностью закрыто движение с 08.00 17 апреля до 22.00 18 апреля. Объезд данного участка будет организован по улице Хейкконена», — говорится в сообщении ГИБДД.

Улица Ярославская ведет к жилому комплексу «Скандинавия». Дорога там серьезно повреждена.

Напомним, асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу «Скандинавия» еще в начале апреля. Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет опасность для автомобилистов. Сейчас яма занимает уже полдороги. Горожане подозревают, что вода розового цвета в огромной яме может попадать с мойки, расположенной напротив выезда из «Скандинавии». Власти Петрозаводска обещали заделать яму в выходные.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-15 15:25:04
Вот такая "Скандинавия" по -карельски , однако.
Гость
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