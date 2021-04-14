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Власти Петрозаводска обещают заделать огромную яму у «Скандинавии» в выходные

Новости. Общество
09:54, 15 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"/vk.com/dtpptz
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В субботу, 17 апреля, планируется устранить повреждение дорожного покрытия на Ярославской улице, ведущей в микрорайон «Скандинавия», сообщили в мэрии.

На первом этапе планируется выполнить работы на сетях инженерно-технического обеспечения с последующей засыпкой щебнем. После того как материал даст усадку, участок будет заасфальтирован.

Работы в рамках оказания спонсорской помощи выполнит группа компаний «КСМ», уточнили в администрации города.

Напомним, асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу «Скандинавия» еще в начале апреля. Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет настоящую опасность для автомобилистов. Сейчас яма вблизи пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда занимает уже полдороги. Горожане подозревают, что вода розового цвета в огромной яме может попадать с мойки, расположенной напротив выезда из «Скандинавии».

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Комментарии

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наташка
2021-04-15 10:25:55
Урбанистами агрекалчнутыми заделать надо
David .
2021-04-15 10:20:43
Пусть местные по привычке мусора натащат.
Leopol'd
2021-04-15 10:12:12
А зачем у нас мэрия, с кучей "ответственных лиц"?
Дыры в асфальте заделывает спонсор, мэрия не способна. ФОК на древлянке был заменен на торговый комплекс, мэрия не способна повлиять. При этом "мэр" назначается, т.е. тоже не самостоятелен.
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