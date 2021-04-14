Власти Петрозаводска обещают заделать огромную яму у «Скандинавии» в выходные

В субботу, 17 апреля, планируется устранить повреждение дорожного покрытия на Ярославской улице, ведущей в микрорайон «Скандинавия», сообщили в мэрии.

На первом этапе планируется выполнить работы на сетях инженерно-технического обеспечения с последующей засыпкой щебнем. После того как материал даст усадку, участок будет заасфальтирован.

Работы в рамках оказания спонсорской помощи выполнит группа компаний «КСМ», уточнили в администрации города.

Напомним, асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу «Скандинавия» еще в начале апреля. Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет настоящую опасность для автомобилистов. Сейчас яма вблизи пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда занимает уже полдороги. Горожане подозревают, что вода розового цвета в огромной яме может попадать с мойки, расположенной напротив выезда из «Скандинавии».