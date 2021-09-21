Размер материнского капитала будет увеличен, заявили в правительстве

Правительство планирует вновь увеличить размер материнского капитала в 2024 году.

Размер материнского капитала будет увеличен в 2024 году, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет 47news со ссылкой на телеканал «Известия».

Как передаёт телеканал "Известия", выплата на первого ребенка составит 544 301 рубль, сейчас 483 881 рубль. На второго ребенка сумма меры господдержки станет 719 274 рубля, в настоящее время она - 639 431 рубль.

На эти цели в 2022–2024 годах направят свыше 1,6 трлн рублей. На ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в 2022–2024 годах выделят почти 960 млрд рублей.

Напомним, как сообщалось ранее, материнские выплаты будут заметно увеличены и в 2022 году.