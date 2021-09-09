Любарский: Разрушенную пешеходную зону на Березовой аллее в Петрозаводске обязан восстановить подрядчик

Подрядная организация, которая ремонтировала дорожное полотно на Березовой аллее в Петрозаводске, обязана восстановить разрушенное покрытие пешеходной зоны.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский во время «Прямой линии» с жителями Карелии.

Он ответил на вопрос, кто обязан восстанавливать газоны и покрытие рядом магазинами — дорожные рабочие или владельцы торговых точек.

«Объект не сдан подрядчиком, мы его еще не приняли, и конечно все, скажем так, деструктивные явления, которые осуществил подрядчик при строительстве, должны быть им устранены», — сказал Любарский.

По его словам, власти города будут добиваться, чтобы подрядчик выполнил эти работы.