Разрушители дорог и тротуаров в Петрозаводске будут оштрафованы на 1,8 млн рублей

Как сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы, административная комиссия назначила штрафы на сумму более 1,8 млн рублей за отказ в восстановлении территорий общего пользования.

За этот год специалисты составили и передали в административную комиссию 37 протоколов по фактам невостановления благоустройства территорий общего пользования после проведения земляных, строительных и дорожных работ.

После проведения этих работ организации должны вернуть объектам изначальное состояние, поясняют в мэрии.

На сегодняшний день рассмотрены 34 дела. По итогам комиссия вынесла решения о назначении административных наказаний в виде штрафов. Общая сумма составила 1 млн 875 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов.