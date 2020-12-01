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Разрушители дорог и тротуаров в Петрозаводске будут оштрафованы на 1,8 млн рублей

Новости. Общество
13:11, 02 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Как сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы, административная комиссия назначила штрафы на сумму более 1,8 млн рублей за отказ в восстановлении территорий общего пользования.

За этот год специалисты составили и передали в административную комиссию 37 протоколов по фактам невостановления благоустройства территорий общего пользования после проведения земляных, строительных и дорожных работ.

После проведения этих работ организации должны вернуть объектам изначальное состояние, поясняют в мэрии.

На сегодняшний день рассмотрены 34 дела. По итогам комиссия вынесла решения о назначении административных наказаний в виде штрафов. Общая сумма составила 1 млн 875 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-02 13:49:46
Ну если 1,8 млн. руб. поделить на 34 (дела) , то штрафы в среднем составляют 52,9 т.руб., что не так уж и страшно.
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