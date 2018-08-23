Реальные пенсии в Карелии стали расти медленнее

Реальный размер пенсий в Карелии с учетом инфляции вырос на 0,2% с начала года, сообщает Карелиястат.

Это меньше, чем в прошлом году, когда за тот же период реальный размер пенсий увеличился на 1%.

Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 июля 2018 года составил 16416 рублей 30 копеек.

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