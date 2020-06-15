Ребенка госпитализировали после жесткой аварии в Карелии

ДТП произошло 15 июня в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 18 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" подъезд к МАПП Вяртсиля в 16.30 40-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не правильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Audi А6 и столкнулся с ним.



ГИБДД Карелии

После столкновения Niva съехала в кювет и опрокинулась.

В ходе ДТП пострадали 16-летний и 20-летняя пассажиры, которые были доставлены в Сортавальскую ЦРБ.

Еще одному пассажиру – 20-летнему мужчине была оказана медицинская помощь на месте аварии, от дальнейшей госпитализации он отказался.



Проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил трех девочек в поселке Карелии.