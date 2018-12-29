Ребенка с сахарным диабетом доставили в Петрозаводск на вертолете

Врачи санавиации госпитализировали 13-летнего мальчика из Беломорска, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Беломорска в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова на вертолете санавиации госпитализирован 13-летний мальчик с диагнозом деокменсированный сахарный диабет.