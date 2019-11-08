Ребенка в Карелии засосало в грязь

Спасатели пришли на помощь застрявшему в грязи школьнику в Пудоже, сообщили в правительстве Карелии.

В Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения обратилась жительница Пудожа с просьбой поощрить действия пожарных.

По словам матери, днем 26 октября ее десятилетний сын и его друг провалились в яму у дома № 28 по улице Пионерской. Мальчик оказал помощь другу, но сам не смог выбраться из канавы, и был вынужден находиться на сырой глинистой земле на морозе около часа.







Фото пресс-службы правительства Карелии

После многочисленных самостоятельных попыток извлечь ногу ребенок сильно растерялся и устал. На помощь мальчикам так никто и не пришел, хотя рядом по улице проезжали автомобили и проходили взрослые люди.

По случайности мимо проходили Максим Викторович Слюсарь и Павел Сергеевич Васильев, которые проявив находчивость и сообразительность, освободили мальчика из канавы при помощи подручных средств, а после организовали доставку ребенка домой.

Ранее в Карелии пожарные спасли ребенка, у которого палец застрял в сите.