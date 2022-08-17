890x80
Реклама
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
Сегодня 00:01
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
В России стали массово отказываться от уже одобренных кредитов
17.08.2022 22:00

Ребенку-инвалиду в Карелии выдали бесплатное лекарство только после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
08:05, 18 Августа 2022
фото: © ЕРА / KIMIMASA MAYAMA

Новости партнеров

Маленькая петрозаводчанка, страдающая тяжелым заболеванием, получила жизненно необходимым лекарственным препаратом через суд.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее дочери на обеспечение лекарствами. Установлено, что 11-летняя девочка страдает тяжелым заболеванием, нарушающим дыхательные функции (муковисцидозом), и является ребенком-инвалидом. После врачебного обследования ей по жизненно важным показаниям назначено применение медицинского препарата для ежедневных ингаляций. Об этом сообщил в прокуратуре Карелии.

Как выяснялось, в Минздраве республики ребенку отказали в обеспечении лекарством в связи с его отсутствием в Перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов.

В этой связи прокуратура города обратилась в суд, чтобы обязать министерство бесплатно обеспечить ребенка необходимым медикаментом.

«Требования прокурора, поддержанные в суде лично прокурором республики Дмитрием Харченковым, удовлетворены, в связи с прогрессированием заболевания судебное решение по ходатайству истца обращено к немедленному исполнению. В настоящее время ребенок обеспечен препаратом до конца 2022 года», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, Минздрав Карелии закупает незарегистрированное в России лекарство, чтобы спасти жизнь пациентки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
11.08.2022, 13:26
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
11.08.2022, 14:46
ПетрГУ столкнулся с недобором абитуриентов: будет дополнительный прием
12.08.2022, 16:30
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе

Чтиво

Сегодня 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.