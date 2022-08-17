Ребенку-инвалиду в Карелии выдали бесплатное лекарство только после вмешательства прокуратуры

Маленькая петрозаводчанка, страдающая тяжелым заболеванием, получила жизненно необходимым лекарственным препаратом через суд.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее дочери на обеспечение лекарствами. Установлено, что 11-летняя девочка страдает тяжелым заболеванием, нарушающим дыхательные функции (муковисцидозом), и является ребенком-инвалидом. После врачебного обследования ей по жизненно важным показаниям назначено применение медицинского препарата для ежедневных ингаляций. Об этом сообщил в прокуратуре Карелии.

Как выяснялось, в Минздраве республики ребенку отказали в обеспечении лекарством в связи с его отсутствием в Перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов.

В этой связи прокуратура города обратилась в суд, чтобы обязать министерство бесплатно обеспечить ребенка необходимым медикаментом.

«Требования прокурора, поддержанные в суде лично прокурором республики Дмитрием Харченковым, удовлетворены, в связи с прогрессированием заболевания судебное решение по ходатайству истца обращено к немедленному исполнению. В настоящее время ребенок обеспечен препаратом до конца 2022 года», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, Минздрав Карелии закупает незарегистрированное в России лекарство, чтобы спасти жизнь пациентки.